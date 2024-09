Rabiot al Marsiglia, niente Premier League: contratto fino al 2026, i dettagli

Dopo un'estate trascorsa da svincolato con il mancato rinnovo di contratto con la Juventus, Adrien Rabiot è finalmente pronto a fare ritorno in campo. Il centrocampista francese, come raccontato nella serata di ieri, ha infatti trovato un accordo con il Marsiglia per un trasferimento a parametro zero. Il classe 1995 fa così ritorno in Ligue 1 dopo le stagioni trascorse con Psg e Tolosa prima dell'approdo in Serie A.

Marsiglia, fatta per Rabiot: i dettagli del contratto Il Marsiglia ha trovato nelle ultime ore un accordo totale con Veronique, mamma e agente dell'ex centrocampista della Juventus. Rabiot dovrebbe infatti svolgere a breve le visite mediche, prima di firmare un contratto biennale fino al 2026 e un importante bonus alla firma. Un colpo importante per Roberto De Zerbi che, unito all'arrivo di Mason Greenwood dal Manchester United, candida fortemente l'OM come principale antagonista del Psg per la vetta della Ligue 1. Il classe 1995 è stato convinto proprio dall'ambizioso progetto presentato dal presidete Longoria, dal dirigente Medhi Benatia e dall'allenatore ex Sassuolo.

Rabiot, sfuma il sogno Premier League Nonostante l'ambizioso progetto, è innegabile che il Marsiglia rappresenti una soluzione di ripiego per Adrien Rabiot. Il centrocampista, quando ha deciso di non rinnovare con la Juventus, pensava infatti che sarebbe stato approcciato da grandi squadre europee. Il suo sogno ed obiettivo era quello di approdare in Premier League, ma nessun club inglese si è mai realmente interessato presentando una proposta ufficiale a mamma Veronique. Per questo, vista anche la pressione del ct francese Deschamps, alla fine Rabiot ha deciso di scegliere il Marsiglia. Prima aveva rifiutato delle proposte arrivate da Galatasaray e alcuni club dell'Arabia Saudita.

