Pjanic, nuova esperienza per l'ex Juve: "So tutto di questo grande club"

Nuova avventura per Miralem Pjanic . Il centrocampista bosniaco, che negli scorsi mesi aveva dato l'addio alla Nazionale , dopo l'esperienza con lo Sharjah FC , club emiratino, a 34 anni inizia una nuova tappa della sua carriera. L'ex Juventus è pronto per iniziare la parentesi al CSKA Mosca : il classe 1990 è atterrato in Russia, con tanto di sciarpa al collo, pronto per apporre la firma sul contratto, lasciandosi andare anche a prime dichiarazioni.

Pjanic in Russia: va al CSKA Mosca

"Sono davvero contento, non vedo l'ora di iniziare. So moltissime cose sul CSKA Mosca, è un grande club". Così ha parlato Pjanic appena atterrato in Russia, prima di siglare il suo nuovo contratto. Esploso in Francia tra Metz e Lione, Pjanic si è poi consacrato in Italia: prima con la Roma, poi con la Juve. Con la maglia dei bianconeri in quattro stagioni ha vinto 4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa italiana.

Poi il passaggio al Barcellona, con cui ha conquistato 1 Coppa di Spagna. Successivamente il trasferimento in prestito al Besiktas, e anche in Turchia ha continuato a vincere alzando al cielo 1 Supercoppa. Altro giro, altra corsa: l'esperienza negli Emirati Arabi con lo Sharjah e altre tre coppe vinte. Ora una nuova tappa nella sua carriera, alla ricerca di altri successi.