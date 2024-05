Pjanic, è addio per l'ex Juve: "La decisione più difficile da prendere"

I ringraziamenti di Pjanic

Poi è il momento di ringraziamenti: "Grazie a tutti i selezionatori, al personale medico e agli economisti che ci hanno supportato in questo percorso. Grazie ai tifosi della Bosnia-Erzegovina per aver creduto in me e avermi aiutato a realizzare il mio sogno e giocare per il paese che amo. La più grande gratitudine va ai miei genitori e a tutta la famiglia: siete stati la mia forza e il mio sostegno in tutto. In ogni club in cui ho giocato, ero un orgoglioso bosniaco, che cercava sempre di essere un modello per i nostri figli, sperando che un giorno anche loro sarebbero entrati nei club più grandi del mondo. Auguro alla Nazionale tutto il meglio per il futuro. Sergey, maestro, ti auguro tutto il meglio, sei stato il mio modello. Ci hai portato in alto, spero che ci condurrai di nuovo sulla strada del successo. Ti amo, mia Bosnia".