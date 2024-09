Gyokeres, dagli occhi Juve alla maxi clausola: chi è il nuovo bomber d’Europa

La carriera in nazionale

In nazionale ha fatto tutta la trafila delle Under esordendo con quella maggiore nel 2019: amichevole persa a Doha contro la Finlandia. Nelle prime due partite di Nations League ha già segnato 3 reti e in totale sono 9 in 22 presenze: un lampo nel buio di una squadra che ha mancato sia il Mondiale del 2022 che l’Europeo di questa estate. Quando esulta si mette entrambe le mani davanti alla bocca, come se fosse una maschera ha detto qualcuno, quando sembrerebbe che si autocensurasse, come a ricordare che non tutti hanno creduto in lui. E a ben guardare la sua carriera, questo ragazzo ha una grande dote: non ha mollato mai e ha continuato fino a trovare la squadra perfetta per esplodere. Da zero a cento in men che non si dica.