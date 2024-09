Pjanic, quando uno si intende di ippica...presentazione alla Allegri al Cska

Miralem Pjanic è un nuovo calciatore del CSKA Mosca. Dopo l'approdo nelle scorse ore in Russia con tanto di sciarpa al collo, ora è arrivata anche l'ufficialità della chiusura dell'affare. Pronta una nuova tappa nel campionato russo per l'ex Juve, dopo le esperienze al Barcellona, al Besiktas negli Emirati Arabi allo Sharjah. Il centrocampista ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo ed è stato presentato con un video che già sta facendo il giro del web con lui sopra un cavallo dentro lo stadio del club. Una clip che ricorda la passione per l'ippica del suo ex tecnico Allegri.