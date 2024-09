Osimhen alla Juve: bufala o ipotesi di calciomercato?

Ve lo riuscite a immaginare Osimhen con la maglia della Juventus? Qualcuno lo ha fatto e da qualche giorno circola la notizia, meglio, la voce che a fine stagione, il centravanti nigeriano ex Napoli possa sbarcare a Torino. Oggi Victor è al Galatasaray. Ci è finito in prestito dopo un'estenuante mercato estivo, in cui le sue speranze di andare al Paris Saint Germain si sono infrante sui dubbi dei francesi di fronte alle richieste economiche del Napoli (sempre intorno ai 100 milioni). La soluzione turca è stata un ripiego di lusso viste le circostanze (il mercato europeo era chiuso, Victor rischiava di restare a Napoli da marginalizzato), ma è solo un prestito e a fine stagione si porrà di nuovo il problema della sua destinazione.

Osimhen-Juve: tutti i possibili scenari

È vero, il presidente del Galatasaray sostiene di volerlo riscattare, ma 1) non ha una clausola di riscatto; 2) non ha i soldi che chiederebbe De Laurentiis. E la Juventus li avrebbe? Ecco, qui arriviamo al problema. Se la richiesta del Napoli si aggirerà sempre intorno ai 90/100 milioni la risposta è certamente no. Ma se fosse più bassa, la Juventus ci potrebbe ragionare, soprattutto se avesse, nel frattempo, ceduto Vlahovic a un buon prezzo. Ma Dusan vorrà essere ceduto? Insomma, sono tante le domande e l'unica certezza è l'amicizia dell'agente di Osimhen con Giuntoli. Al momento un po' poco per costruire un'ipotesi di mercato. Vediamo tra sei mesi...

Osimhen: a quanto ammonta la clausola

Con 133 presenze, 76 gol e 18 assist, Osimhen ha interrotto la propria esperienza al Napoli dopo 4 anni, unendosi in prestito alla corte di Buruk, dove rimarrà fino a giugno 2025. Contestualmente al trasferimento a titolo temporaneo in Turchia, la società ha annunciato di avere raggiunto con il giocatore un accordo per il rinnovo del contratto al 2027. Una soluzione che mette al riparo De Laurentiis da un eventuale congedo a parametro zero già dal 2026. Piuttosto, il patron del Napoli potrà farsi trovare pronto per la prossima sessione di mercato, chiarendo le proprie pretese sul cartellino del giocatore, che qualora non dovesse essere ceduto a titolo definitivo, sarebbe rivalutato con una clausola da 75 milioni di euro. Clausola che non dista molto da quanto offerto in precedenza dall'Al Ahli, e che non sarebbe però fatta valere per i club italiani.