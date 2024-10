Matri clamoroso, sfuma il ritorno in campo dopo l'annuncio: cosa è successo

Arriva una clamorosa novità che riguarda il futuro di Alessandro Matri. L'ex attaccante della Juventus, con cui ha conquistato tre scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia, aveva deciso di tornare ufficialmente in campo a quasi cinque anni dal ritiro ma qualcosa è andato storto. L'annuncio a sorpresa era arrivato dall'ASD Graffignana, squadra in provincia di Lodi che milita in Seconda Categoria. Sarebbe stata una nuova avventura nel mondo del calcio a 40 anni appena compiuti. Tuttavia, la possibilità di rivedere 'Mitra' in campo è clamorosamente sfumata a causa di alcune norme organizzative interne federali.

Graffignana, l'annuncio sul ritorno in campo di Matri Dopo l'annuncio ufficiale della società lombarda, in serata è arrivato un nuovo comunicato che ha lasciato tutti a bocca aperta: "Con enorme rammarico ci vediamo costretti a rinunciare al tesseramento del nostro compaesano Alessandro Matri che, con grande entusiasmo e nel segno dell'amicizia, aveva accettato l'invito ad entrare a far parte dell'organico della Seconda Categoria. Purtroppo le N.O.I.F. (norme organizzative interne federali) non consentono ad un allenatore iscritto all'albo dei professionisti di essere tesserato per una società di calcio come giocatore.

Fiduciosi che il consiglio federale possa intervenire a riguardo, culleremo ancora per un po' il sogno di vedere Alessandro vestire la maglia del Graffignana!".

Matri, il punto dopo il ritiro Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nel maggio 2020, Alessandro Matri aveva assunto il ruolo di collaboratore di Igli Tare alla Lazio, ottenendo in seguito la qualifica come direttore sportivo ed allenatore Uefa A. Successivamente si era cimentato in un'avventura televisiva come opinionista su Dazn, diventanto una figura molto apprezzata dall'emittende e dal pubblico. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA