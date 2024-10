Matri clamoroso, torna in campo a 40 anni: c'è l'annuncio ufficiale

Arriva una clamorosa novità che riguarda il futuro di Alessandro Matri. L'ex attaccante della Juventus, con cui ha conquistato tre scudetti, due Supercoppe e una Coppa Italia, ha infatti deciso di tornare ufficialmente in campo a quasi cinque anni dal ritiro. L'annuncio a sorpresa è arrivato dall'ASD Graffignana, squadra in provincia di Lodi che milita in Seconda Categoria. Una nuova avventura nel mondo del calcio a 40 anni appena compiuti.

Graffignana, l'annuncio sul ritorno in campo di Matri La società lombarda ha annunciato tramite un post su Instagram il ritorno in campo dell'ex attaccante della Juve: "344 partite in Serie A con 92 gol, 3 scudetti, 2 Supercoppa Italiana, 1 Coppa Italia, 7 presenze in Nazionale con gol all’esordio e un legame indissolubile con il nostro paese e la nostra società! È un onore accogliere in squadra Alessandro Matri, che farà parte della rosa della Seconda Categoria per questa stagione!".

Matri, il punto dopo il ritiro Dopo aver annunciato il ritiro dal calcio giocato nel maggio 2020, Alessandro Matri aveva assunto il ruolo di collaboratore di Igli Tare alla Lazio, ottenendo in seguito la qualifica come direttore sportivo ed allenatore Uefa A. Successivamente si era cimentato in un'avventura televisiva come opinionista su Dazn, diventanto una figura molto apprezzata dall'emittende e dal pubblico. WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

