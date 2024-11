David-Inter con l’aiutino: la risposta alla Juve. Perché Giuntoli non molla

David e l'indizio di mercato

Il ragazzo compirà 25 anni il 14 gennaio e questo ne fa, tanto per l’Inter, quanto per la Juventus, un obiettivo alquanto sensibile pure in ottica “player trading”. David, dal canto suo, in un’intervista a The Athletic, ha espresso il sogno di giocare nel Barcellona, però tutti gli indizi, al momento, lo portano in Italia. "Andare in un club a metà stagione non è mai facile - ha sottolineato circa un suo improbabile trasferimento a gennaio -. Non è come l’inizio di una stagione in cui hai un pre-campionato, conosci i tuoi compagni di squadra, hai tempo per consolidare il feeling con loro". Segue mozione d’affetto per i colori blaugrana ("Sono cresciuto tifando Barcellona e quando cresci tifando per una squadra, il tuo sogno è giocare per loro") ma è soprattutto interessante quanto detto sulla sua collocazione tattica: "Posso adattarmi a molti sistemi di gioco; ho giocato con due attaccanti, da unica punta. Ma avere quella libertà di muoversi, di essere un po’ ovunque, sarebbe preferibile. In questo senso, posso distogliere l’attenzione da me e trovare lo spazio per fare la differenza". Parole che suonano come musica tanto per Thiago Motta, quanto per Simone Inzaghi: il primo preferisce avere un unico terminale, il secondo punta storicamente su due punte ravvicinate ma entrambi prediligono quegli attaccanti che amano giocare per e con la squadra.