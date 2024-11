Verratti all'Inter, Marotta prepara il colpo scudetto: operazione possibile

Clamorosa novità di mercato in casa Inter per la prossima sessione di gennaio. Il club nerazzurro avrebbe infatti messo nel mirino Marco Verratti, centrocampista classe 1992 di proprietà dell'Al-Arabi in Qatar. Un trasferimento che farebbe leva sulla volontà dell'ex Pescara e Psg di tornare in Italia per disputare la sua prima stagione in assoluto in Serie A e che potrebbe essere fattibile per le casse del club nerazzurro.