Arthur appetito di gennaio: la Juve valuta, richieste in Serie A e all'estero

Le strade di Arthur Melo e della Juve potrebbero nuovamente separarsi, stavolta definitivamente. Arrivato dal Barcellona nell'ambito della trattativa che ha portato Miralem Pjanic in blaugrana, il centrocampista brasiliano non ha mai fatto breccia nel cuore dei bianconeri. D'altronde i prestiti a Liverpool e Fiorentina erano già stati eloquenti, e il fatto che in questa stagione sia rimasto agli ordini di Thiago Motta senza mai scendere in campo (mai nemmeno convocato in Serie A) lo è altrettanto. Stavolta però l'addio potrebbe materializzarsi per davvero, con la sua uscita che potrebbe anche aiutare nel mercato in entrata .

"Arthur, addio Juve? Quanti club su di lui!"

Ci sarebbero infatti diversi club pronti a rilanciare il classe 1996, che si era comunque contraddistinto in una stagione abbastanza positiva lo scorso anno con la maglia della Fiorentina. Restando in Italia, secondo Sport, su di lui avrebbe messo gli occhi del Como allenato da Cesc Fabregas, con i biancoblù in piena lotta salvezza: un innesto come quello di Arthur potrebbe far fare uno step in più in termini di qualità alla squadra del tecnico spagnolo.

Ma il Como non sarebbe l'unica squadra interessata al calciatore: su di lui, per Marca, ci sarebbero anche i fari puntati di due squadre de La Liga, ovvero il Betis Siviglia e il Girona. Tra i club che avrebbero adocchiato Arthur ci sarebbero, per Goal Brasil, anche il Benfica in Portogallo e l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi in Francia. Ma chi sarebbe in vantaggio al momento nella corsa al brasiliano?