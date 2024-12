Dall’obiettivo Juve a Dele Alli, rivoluzione Como: tutti i nomi di gennaio

Il Como si candida a vestire i panni di regina del mercato di gennaio. Il club della famiglia Hartono progetta rivoluzione per la sessione invernale . Assalto alla Fiorentina per ottenere il terzino sinistro Fabiano Parisi, che ha aperto al trasferimento in riva al lago: lavori in corso. Chiesto al Napoli il prestito di Rafa Marin, che vuole partire per giocare di più. In fase di definizione il passaggio del portiere Butez (Anversa) alla corte di Fabregas. Sondaggio per Calabria, in scadenza col Milan: il terzino preferirebbe però aspettare l’estate prima cambiare maglia. Senza dimenticare lo svincolato di lusso Dele Alli, che dal 26 dicembre si aggregherà per un periodo di prova, con l’obiettivo - qualora dimostrasse di essere integro fisicamente - di essere poi tesserato.