Dele Alli al Como: prima l’allenamento poi la decisione sul contratto

Arrivato a Como per discutere la possibilità di essere ingaggiato dalla società lariana, il campione inglese Dele Alli, fermo da quasi un anno dopo l'esperienza al Besiktas, dov'era in prestito, e poi la rescissione del contratto con l'Everton, domani si allenerà agli ordini di Cesc Fabregas. Comincerà così il suo periodo di prova al termine del quale le parti, di comune accordo e valutate le condizioni del giocatore, decideranno se firmare un contratto oppure no.