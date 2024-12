Genoa-Balotelli, è già finita? Rescissione possibile entro capodanno

Potrebbe clamorosamente già interrompersi il matrimonio tra Mario Balotelli ed il Genoa . L'attaccante classe 1990 è infatti stato escluso dalla lista dei convocati da parte di Patrick Vieira per la sfida salvezza contro l' Empoli e potrebbe decidere di non continuare la sua avventura in rossoblù. L'ex Inter, Manchester City e Milan ha infatti trovato meno spazio del previsto nel suo ritorno in Serie A .

Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Genoa e Mario Balotelli starebbero seriamente già pensando di dirsi addio. Nel contratto firmato dall'attaccate è infatti presente una clausola che permette ad una delle due parti di rescinedere consensualmente entro il 31 dicembre 2024 . Una soluzione che libererebbe un posto per il club rossoblù per un eventuale nuovo innesto durante il mercato di gennaio, più in linea con le idee di Patrick Vieira . Del resto Balotelli era stato fortemente voluto da Alberto Gilardino , mentre il rapporto con l'allenatore francese non è mai decollato dopo l'esperienza negativa al Nizza .

Genoa, i numeri di Balotelli

Dopo aver firmato il contratto con il Genoa alla fine di ottobre, Balotelli era tornato in campo in Serie A in occasione della vittoria per 1-0 al Tardini sul Parma per l'ultima partita in panchina di Alberto Gilardino. Da quel momento ha accumulato solo 52 minuti in sei partite con Patrick Vieira, trovando due cartellini gialli e zero gol e assist. Numeri che, complice l'assenza per la sfida ad Empoli per influenza, potrebbero porre fine al suo ritorno in Serie A.

