Skriniar al Galatasaray grazie a... Icardi!

MILANO - In Turchia non hanno dubbi: il futuro di Milan Skriniar sarà a Istanbul, col difensore che ben presto diventerà un nuovo calciatore del Galatasaray, dove si trasferirà con la formula del prestito secco sino al termine della stagione. L’ingaggio fino a giugno, da circa 4.5 milioni di euro, verrà interamente pagato dal club guidato dall’ex interista Okan Buruk. E a proposito di chi in passato aveva vestito la casacca nerazzurra, proprio una vecchia conoscenza del club di Viale della Liberazione è stato decisivo nella scelta di Skriniar. Negli scorsi giorni infatti Mauro Icardi, contattato proprio dall’ex compagno di squadra per avere informazioni a 360° su società, campionato, condizioni di vita privata e così via - anche con l’aiuto dell’uruguaiano Lucas Torreira, che aveva condiviso lo spogliatoio con lo slovacco ai tempi della Sampdoria – ha convinto il ventinovenne ad accettare la proposta del Galatasaray, team che primeggia nettamente nel torneo locale, a + 8 in classifica sul Fenerbahce di José Mourinho ed Edin Dzeko.

Sorride anche Calzona

Skriniar ritroverà così Icardi dopo un burrascoso addio all’Inter e l’aver di fatto fallito al Paris Saint Germain, esattamente come successo a Maurito - che però era stato pagato ben 57 milioni da Leonardo - qualche anno prima. Entrambi i calciatori di fatto, seppur avessero lasciato i nerazzurri con formule e modalità di trasferimento differenti, restano tutt’oggi invisi alla stragrande maggioranza dei tifosi e probabilmente pure ai dirigenti dei campioni d’Italia. Nello specifico Skriniar, approdato in Francia con grandissime aspettative dopo essersi liberato a zero dall’Inter e aver rifiutato le condizioni di rinnovo che gli erano state proposte da Beppe Marotta, non ha mai veramente convinto in Ligue1, tanto da finire ai margini del progetto ed essere relegato a eterno panchinaro dall’allenatore Luis Enrique. Dopo aver rifiutato in estate le avances di alcuni club dell’Arabia Saudita, l’ex promessa dello Zilina cercherà ora il rilancio nella Super Lig, per la gioia anche di Ciccio Calzona, ex mister del Napoli e attuale commissario tecnico della Slovacchia, che vedrà il proprio capitano finalmente giocare con continuità, visto che a livello teorico sarà titolare nel reparto arretrato degli “Aslanlar” e potrà tentare di tornare quel roccioso e arcigno atleta ammirato ai tempi di Milano e di Genova.