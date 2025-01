Karlsson, nuova esperienza in Serie A: cosa cambia al Fanta

Il calciomercato è appena iniziato e già iniziano a delinearsi le prime trattative . Molti giocatori che per ora non hanno avuto spazio sono alla ricerca di una nuova chance. E tra questi c'è sicuramente Karlsson , che al Bologna non ha avuto grandi opportunità di mettersi in mostra. Lo svedese ha collezionato soltanto sette presenze in campionato e ha realizzato un solo gol. Ora però potrà avere una nuova possibilità di far vedere il suo talento.

Karlsson verso il Lecce: le novità

Ad accogliere Karlsson sarà il Lecce. Infatti, come riporta Sky Sport, è in chiusura la trattativa tra i salentini e il Bologna per portare lo svedese in casa giallorossa. Il calciatore si trasferirà con la formula del prestito secco gratuito. L'operazione non prevede infatti costi di trasferimento ed è un'occasione sia per il giocatore, che ha bisogno di più spazio, sia della squadra di Giampaolo che deve salvarsi. Aumentare il tasso tecnico della squadra e anche l'esperienza potrà sicuramente dare una mano per raggiungere l'obiettivo della permanenza in Serie A.

Karlsson al Lecce: cosa cambia al Fantacalcio

Chi ha puntato su Karlsson al Fantacalcio potrebbe avere finalmente qualche bonus in più, visto che al Lecce il minutaggio dovrebbe salire. Mentre per chi non lo ha in rosa, può essere un buon attaccante low cost da prendere prima che la quotazione (6) possa salire al Fantacap, il gioco targato Tuttosport, che mette in palio tanti premi.