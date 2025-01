Rashford, assalto Milan: incontro con gli agenti e la richiesta allo United

Entra nel vivo il futuro di Marcus Rashford . L'attaccante inglese classe 1997 nelle ultime settimane è infatti stato escluso dalla lista dei convocati del Manchestere United dopo alcuni problemi con il nuovo allenatore Ruben Amorim . Una situazione che ha portato il club inglese a mettere sul mercato il talento cresciuto nel proprio settore giovanile, con degli interessamenti concreti anche dalla Serie A . Sembra infatti che soprattutto il Milan voglia fare sul serio per arrivare all'inglese, con un incontro con l'agente già programmato ed una proposta pronta per i Red Devils per un trasferimento immediato.

Milan, prima offerta al Manchester United per Rashford

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan avrebbe avanzato una proposta concreta per Marcus Rashford ai suoi agenti, cercando di portarlo in rossonero con una formula che prevede un prestito iniziale, accompagnato da un diritto di riscatto. Una strategia per battere la concorrenza del Borussia Dortmund e di altri big club europei, che invece stanno ragionando di più sul prestito secco. Resta da capire quale sarà la risposta del Manchestere United per un colpo che cambierebbe la propostettiva dell'attacco rossonero. L'inglese con il suo talento, la sua velocità, la capacità di saltare l’uomo e il fiuto per il gol è infatti considerato come il profilo ideale per il nuovo progetto di Sergio Conceiçao. L'ostacolo più grande è rappresentato comunque dall'ingaggio, visto che Rashford guadagna circa 14 milioni di euro all'anno. Necessario quindi l'aiuto dei Red Devils per completare l'operazione.

Rashford, oggi gli agenti in Italia: proposto anche alla Juve

Oggi gli agenti dell'attaccate inglese saranno in Italia per discutere del possibile futuro del proprio assistito in Serie A. Oltre all'incontro con il Milan, che al momento resta in pole, Marcus Rashford è stato infatti proposto anche alla Juventus. I bianconeri sono infatti sempre alla ricerca di un nuovo attaccante che possa alternarsi con Dusan Vlahovic, visto il rientro sempre più lontano di Arek Milik. Da capire la possibile offerta al Manchestere United, che preferirebbe cedere il classe 1997 solo a titolo definitivo.

Gioca a FANTACUP! Parte il nuovo Fantacalcio®️ di Tuttosport, scopri come funziona e iscriviti subito