Napoli, Billing è arrivato in Italia. Fiorentina, ecco Folorunsho e Bove torna correre

Philip Billing è atterrato in Italia. Il centrocampista danese è pronto a unirsi alla corte di Antonio Conte, prima però le visite mediche. Il giocatore classe 1996 in arrivo dal Bournemouth prenderà dunque il posto di Michael Folorunsho, che nella sera di venerdì 10 ha a sua volta raggiunto Firenze per sottoporsi anch'egli ai test di idoneità. In caso di esito positivo, sarà un nuovo rinforzo per il centrocampo di Raffaele Palladino. Quanto alle prossime sfide stagionali, il calendario dei partenopei ha ora in programma la gara interna con il Verona, e a seguire la trasferta di Bergamo e il ritorno al Maradona contro la Juventus. La Viola affronterà invece Monza e Torino.