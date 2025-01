Frattesi agita l'Inter: la Roma e la toppa Cristante. Tutte le scadenze  

Il destino di Davide Frattesi è il nodo - a sorpresa pensando a una decina di giorni fa - che agita il mercato dell’Inter. Doveva essere un gennaio tranquillo in casa nerazzurra, eventualmente proiettato alla programmazione degli acquisti per il futuro, puntando alcuni giovani (vedi i baby argentini Perez e Silvetti del Newell's Old Boys), tessera la tela per i colpi più importanti e progettare alcuni addii. Invece è arrivato il mal di pancia di Frattesi e i contatti del suo agente Riso con Roma (soprattutto), Napoli e altri club. Va detto che l’Inter non vorrebbe cedere ora Frattesi e per questo ha messo una cifra alta per trattare la sua partenza: almeno 45 milioni. Però l’atteggiamento del ragazzo nell’ultimo periodo non è piaciuto e se non dovesse riconnettersi con ambiente e obiettivi, sarebbe difficile proseguire insieme fino a giugno, quando invece l’addio sarebbe inevitabile. Per concretizzare subito la cessione, comunque, servirà l’offerta giusta e la formula corretta (per l’Inter), ovvero la partenza a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, per far sì che entro il 30 giugno Frattesi non sia più un giocatore nerazzurro. Al momento, considerando il filo diretti fra Riso e il ds giallorosso Ghisolfi, è la Roma la squadra più calda, per altro quella desiderata da Frattesi.