Rashford, la posizione della Juve e il tesoretto Milan: arriva l'affondo

Continua il giro d’Europa da parte di Dane Rashford e Dwaine Maynard. I rappresentanti dell’attaccante del Manchester United stanno ascoltando tutte le big del Vecchio Continente prima di scegliere quella che dovrà essere la nuova squadra di Marcus Rashford, che fa gola a tanti. L’ultima società a sondare il terreno è stata il Barcellona che si accoda a Borussia Dortmund e Milan. Più defilate al momento Juventus e Monaco, che comunque si sono intrattenute anch’esse con gli agenti del numero 10. Il Diavolo resta fiducioso e spera di aver presentato argomenti convincenti per sedurre il classe 1997, il cui stipendio resta comunque elevatissimo. Rashford guadagna, infatti, 13 milioni a stagione. Tanti, troppi per le casse del club di via Aldo Rossi. Tradotto: serve che lo United contribuisca al pagamento degli emolumenti sotto forma di un robusto incentivo all’esodo. Magari pari al 50% delle spettanze per il semestre gennaio-giugno. Una mezza benedizione per l’attaccante inglese è arrivata ieri in conferenza stampa pure da Sergio Conceiçao: "Se Rashford può migliorare questo Milan? È un bel giocatore come ce ne sono altri sul mercato, vediamo cosa succede".