Conte aspetta Danilo, gioiello per Gasp e Caqueret al Como: tutto sul mercato

Il Como si candida sempre di più al titolo di squadra regina del mercato invernale. Dopo Butez , Diao e Fresneda i lombardi si assicurano uno dei migliori centrocampisti della Ligue1: preso dal Lione Maxence Caqueret per 17 milioni. Nelle prossime ore il classe 2000 arriverà sul Lago per visite mediche e firme di rito sul contratto fino al 2029. E non finisce mica qui: in chiusura anche l’acquisto dell’attaccante Azon dal Real Saragozza; mentre in difesa per la fascia sinistra l’obiettivo è Malacia del Manchester United. In mezzo al campo i lariani duellano con l’Ipswich per Matic (Lione). Una vera e propria rivoluzione che prevede pure il possibile acquisto di un altro difensore centrale (piace Rafa Marin del Napoli, anche se il Villarreal è passato in pole). A far spazio a tutti questi colpi saranno Audero , Barba , Baselli , Verdi , Braunoder e Belotti , che non rientrano più nei piani di Fabregas .

Danilo, Conte e Billing

In tarda mattinata è arrivata la firma di Folorunsho con la Fiorentina, che l’ha prelevato dal Napoli in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto (8 milioni); mentre il centrocampista si legherà alla società di Commisso fino al 2029. Per la difesa la Viola resta in pressing sul Monza su Pablo Marì: se ne riparlerà dopodomani dopo il faccia a faccia in campionato. In uscita Ikonè (sondaggi di Bologna e Trabzonspor), Biraghi, Kayode (piace a Parma, Roma e Brentford) e Kouamè. Quest’ultimo è stato sondato dal Cagliari, anche se la prima scelta offensiva rossoblù è Dessers (Rangers). I sardi hanno ceduto Rog in prestito alla Dinamo Zagabria. Il Napoli aspetta che Danilo si liberi dalla Juve e oggi ufficializzerà l’ingaggio di Billing in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth. Per quanto riguarda Kvaratskhelia (ha già detto sì al Psg) gli azzurri vogliono 80 milioni per cederlo. Sempre molto attivo il Parma che ha ingaggiato Marcone dalla Turris come secondo portiere e puntella la difesa con Vogliacco: il centrale sbarcherà a Collecchio lunedì. Gli emiliani stanno definendo in queste ore pure la cessione del terzino Coulibaly, che ha detto no alla Fiorentina per accasarsi al Leicester; mentre per la mediana resta vivo l’interesse nei confronti di Maggiore (Salernitana).