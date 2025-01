Danilo, la Juve lo tratta così: sgarbo e rescissione. Conte e Napoli alla finestra

Danilo, si va verso la rescissione contrattuale: i dettagli

Che il rapporto tra Danilo e la Juventus fosse cambiato, lo si era capito da tempo e anche il giocatore aveva iniziato a pensare di lasciare i bianconeri. Quello che ha sorpreso il calciatore è la situazione che si è venuta a creare con l'inzio del nuovo anno: allenamenti in solitaria e un divorzio ormai di fatto. L'entourage del brasiliano sta lavorando alacremente con la società juventina per arrivare alla risoluzione del contratto che è in scadenza nel prossimo giugno Conte lo ha chiamato e lo ha convinto, adesso Danilo vorrebbe andare a Napoli, ma la Juventus per il momento non ci sente. E non solo non ha intenzione di pagare a Danilo una buonuscita che compensi la differenza di stipendio che prendere a Napoli, ma vorrebbe anche incassare 3 milioni dalla sua cessione. E Il Napoli ovviamente non glieli vuole dare.