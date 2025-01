Kvaratskhelia-Psg, ufficiale: “Non vedo l’ora di indossare questi colori”  

NAPOLI - Adesso è ufficiale la separazione tra il Napoli e uno degli eroi dello scudetto 2022-23 Khvicha Kvaratskhelia . Il club partenopeo ha rilasciato il comunicato ufficiale confermando il passaggio del fuoriclasse georgiano al Psg: "Il Napoli ha ceduto Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint-Germain a titolo definitivo. In maglia azzurra dal primo luglio 2022, Kvara ha collezionato 107 presenze complessive realizzando 30 gol e 24 assist". Nelle casse del club partenopeo andranno 70 milioni di euro, al giocatore circa 10 milioni a stagione per cinque anni.

Kvara, le prime parole da PSG

In concomitanza con il comunicato del Napoli è arrivato anche quello dei parigini: "Il Paris Saint-Germain è lieto di annunciare l’ingaggio di Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno 23enne, che indosserà la maglia numero 7, diventa il primo giocatore georgiano nella storia del club” con anche le prime parole del giocatore: "È un sogno essere qui. Ho sentito molte cose positive sul Paris Saint-Germain. Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club e non vedo l'ora di indossare i miei nuovi colori”.