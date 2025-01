Manchester City scatenato, ufficiale anche Marmoush: le cifre

Marmoush si presenta: "Qui per migliorare e vincere"

L'ormai ex Eintracht Francoforte ha anche rilasciato le sue prime parole da nuovo calciatore del Manchester City: "Questo è un giorno che non dimenticherò mai. Firmare per il Manchester City, una delle migliori squadre del mondo, è una sensazione incredibile. Sono felicissimo, la mia famiglia è orgogliosa e siamo tutti molto felici di essere qui a Manchester. Con Pep, il suo staff tecnico e le strutture di livello mondiale, i giocatori hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per migliorare. Questo mi ha allettato molto quando ho avuto la possibilità di venire qui. E non posso negare che voglio anche vincere dei trofei. Il City è stato il club più vincente d'Inghilterra per moltissimi anni, quindi so di entrare in un ambiente vincente e in una cultura vincente. Voglio imparare dallo staff e dai miei compagni di squadra e voglio diventare un membro importante di questa squadra vincente. Non vedo l'ora di iniziare, di conoscere gli altri giocatori e di mostrare ai tifosi del Manchester City quello che so fare".