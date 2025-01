Casadei-Elmas al Toro: doppio colpo per Vanoli! Belahyane, il Chelsea accelera

Svolta improvvisa nel mercato del Torino, con un doppio colpo chiuso nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società granata avrebbe infatti trovato l'accordo definitivo per il ritorno in Italia di Eljif Elmas dal Lipsia e di Cesare Casadei dal Chelsea. Due operazioni che rinforzano di molto il centrocampo a disposizione della squadra di Paolo Vanoli per la seconda parte di stagione in Serie A, con l'obiettivo di migliorare l'attuale decimo posto in classifica.