Fiorentina-Atalanta, effetto domino mercato: la pedina Zaniolo

Atalanta su Maldini, Fiorentina su Zaniolo

La Fiorentina è molto attiva sul mercato e dopo aver lavorato alla cessione di Ikonè al Como, ora sta valutando anche altre possibilità. Oltre alla trattativa con il Napoli per Comuzzo, come riporta Sky Sport, la viola avrebbe riavviato i contatti con l'entourage di Zaniolo e con la Dea, dopo averlo monitorato la scorsa estate prima che passasse all’Atalanta. Potrebbe partire nel caso in cui la società bergamasca dovesse riuscire a convincere il Monza per Maldini. Un incastro vero e proprio tra le società. In questa stagione, il trequartista ex Roma ha disputato 14 partite in Serie A, segnando due gol e fornendo due assist. Ha anche realizzato una rete nelle sfida in Champions League contro lo Stoccarda. Spesso Gasperini lo ha stimolato per tirare fuori le sue potenzialità e lo ha anche utilizzato a gara in corso. La concorrenza nella formazione orobica è tanta, quindi il giocatore potrebbe pensare anche di trovare spazio altrove.