Hojlund-Juve: sul serio o fake? I retroscena sull'indiscrezione dall'Inghilterra

Avete letto cosa scrivono in Inghilterra? Il sito TalkSport, che spesso tratta clamorosi retroscena di mercato, ha diffuso la notizia di un forte interessamento della Juventus per Rasmus Hojlund, attaccante che lo United ha acquistato due stagioni fa dall'Atalanta per ottanta milioni e che, finora, non ha certo brillato a Manchester.