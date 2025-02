Inter, ufficiale l'addio di Buchanan: ora Zalewski è a un passo

L' Inter si muove sul mercato, con un colpo in uscita ormai ufficiale. I nerazzurri hanno infatti ceduto Tajon Buchanan al Villarreal in un'operazione di prestito con diritto di riscatto. L'esterno canadese aveva manifestato da tempo la volontà di giocare di più ed è stato accontentato dopo la richiesta del club spagnolo. Una cessione che apre le porte all'arrivo di Nicola Zalewski dalla Roma , che prenderà il posto come vice Di Marco e Dumfries nella rosa del club campione d'Italia.

Inter, ufficiale l'addio di Buchanan

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, l'Inter ha ufficializzato l'operazione: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Tajon Buchanan al Villarreal. L’esterno canadese classe 1999 si trasferisce a titolo temporaneo, con diritto di opzione, fino al termine della stagione". Questo invece l'annuncio del club spagnolo: "Il Villarreal CF e l’FC Internazionale Milano hanno concordato il prestito di Tajon Buchanan, che giocherà per i Yellows fino alla fine dell’attuale stagione 2024/25. Il contratto di trasferimento include un’opzione di acquisto".

Inter, in chiusura l'arrivo di Zalewski

Dopo aver completato la cessione di Buchanan, l'Inter è già ad un passo dal chiudere per il sostituto. I nerazzurri stanno infatti definendo gli ultimi dettagli con la Roma per l'arrivo di Nicola Zalewski. L'esterno polacco, cresciuto nel vivaio giallorosso, sta per rinnovare per poi trasferirsi in prestito con diritto di riscatto fissato a circa a 6-7 milioni di euro.