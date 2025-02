Milan scatenato: Joao Felix vicino, offerta per Krstovic. Okafor va da Conte

Il mercato del Milan non è ancora finito e le ultime ore si potrebbero infiammare. La dirigenza rossonera vorrebbe regalare a Conceicao un ultimo grande colpo per cercare di risalire la classifica e fare bene in Champions League. Il nome in cima alla lista è quello di Joao Felix , ormai fuori dalle rotazioni di Maresca al Chelsea. Il portoghese potrebbe ritrovare fiducia in Serie A. Di certo il talento non gli manca e il Diavolo ha il modulo perfetto per esaltare le sue qualità sulla trequarti. Il calciatore ha già dato il suo ok e il club ora sta accelerando.

Milan: si avvicina Joao Felix, tentativo per Krstovic

In queste ultime ore i contatti tra il Milan e il Chelsea sono in continuo aumento per cercare di arrivare alla fumata bianca per il prestito di Joao Felix. L'intesa tra le società è stata raggiunta e si lavora ora agli ultimi dettagli per dare al tecnico un altro grande colpo dopo Gimenez. Ma a proposito di punte, sempre stando a Sky Sport, hanno fatto un tentativo per bloccare Krstovic per giugno. Il Lecce però al momento non ha intenzione di impegnarsi per una futura cessione del montenegrino (dopo aver incassato già l'addio di Dorgu), nonostante l'offerta da 20 milioni più 5 di bonus da parte del Diavolo. Non solo mercato in entrato, Furlani, Ibra e tutta la dirigenza stanno lavorando anche per piazzare qualche cessione.