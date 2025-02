Juve, calciomercato LIVE: ultimi acquisti e cessioni della Serie A in diretta

Ultimo giorno di calciomercato. Alla mezzanotte di lunedì 3 febbraio, suonerà infatti il gong che interromperà tutte le trattative fra i club. Tanti i colpi last minute che bollono in pentola. La storia ci insegna però che gli imprevisti sono un ospite fisso dell'ultimo atto del mercato di riparazione. In casa Juve, resta ancora incerto il futuro di Nicolò Fagioli , sempre gradito al Marsiglia di De Zerbi , che nelle ultime ore ha aumentato il pressing sul giocatore , ma già accordatosi con la Fiorentina di Palladino . Per il centrocampista classe 2001, la società chiede 20 milioni di euro. E ancora, tiene banco il tesseramento di Lloyd Kelly , per il quale si è aperta una corsa contro il tempo per mandare in porto la pratica del visto in quanto extracomunitario.

16:42

Lazio: ufficiale Belahyane

I biancocelesti hanno annunciato l’ingaggio di Reda Belahyane. Il centrocampista classe 2004 si unisce dunque alla corte di Marco Baroni a fronte dell’accordo da 9 milioni raggiunto con il Verona.

16:40

Verona, ecco Valentini e Slotsager

Gli Scaligeri hanno chiuso per il prestito di Nicolas Valentini in arrivo dalla Fiorentina nonché per l’ingaggio a titolo definitivo del difensore danese Tobias Slotsager.

16:40

Genoa, dal Milan Futuro arriva Cuenca

Patrick Viera pronto ad accogliere l’esterno classe 2005 Hugo Cuenca, in arrivo dal Milan Futuro. I rossoneri si assicurano il 35% sulla rivendita.

16:30

Zaniolo-Fiorentina: è fatta

La società ha comunicato sui propri canali ufficiali l'ingaggio dell'ex Atalanta. Il giocatore arriva in prestito dal Galatasaray, tornando inoltre a Firenze dove ha trascorso 6 anni tra le file delle giovanili. Per lui, la maglia numero 17.

16:30

Roma: si chiude per Salah-Eddine

I giallorossi hanno raggiunto l'accordo con il Twente per portare nella Capitale il difensore classe 2002

16:30

Milan-Joao Felix: raggiunta l'intesa. Sondaggio Sottil

I rossoneri hanno raggiunto l'intesa con il Chelsea per il prestito oneroso dell'attaccante portoghese. Proseguono inoltre i sondaggi per Riccardo Sottil. L'eventuale accordo per l'esterno della Fiorentina potrebbe però dipendere da come evolverà la trattativa per il giocatore in forza ai Blues.

16:25

Fagioli, il Marsiglia stringe

Dopo l’accordo raggiunto dalla Fiorentina con il giocatore, per un prestito con diritto di riscatto che non convince però appieno i bianconeri, i francesi hanno rilanciato con l’opzione dell’obbligo di riscatto subordinato al soddisfacimento di condizioni quali il numero di presenze e la qualificazione in Champions League.

