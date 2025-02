Kelly è sbarcato a Torino: visite e firma, inizia la sua avventura con la Juve

Juve, ecco Kelly: le cifre

Giuntoli ha trovato l'accordo con il Newcastle sulla base di un prestito di 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 14 più bonus difficili da raggiure. Un investimento non da poco visto che il calciatore servirà come alternativa ai titolari. Dal comunicato della Juventus sicuramente emergeranno ulteriori dettagli sulle condizioni da raggiungere per far scattare l'obbligo di riscatto. Ma l'obiettivo della società è chiaro: fare di tutto per centrare il quarto posto in campionato e quindi la qualificazione alla prossima edizione della Champions. Kelly può dare una mano, anche se al Newcastle non ha giocato molto: solo 14 le presenze e quasi sempre dalla panchina.