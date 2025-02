City, no Cambiaso: arriva Nico Gonzalez per 60 milioni, che colpo per Guardiola!

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli e le trattative si susseguono frenetiche. Molto attivo il Manchester City che sembra aver abbandonato la pista che porta a Torino, precisamente alle porte di Andrea Cambiaso. I Citizens, almeno per questa sessione, non hanno affondato il colpo per il difensore italiano, virando su Nico Gonzalez. Nonostante l'omonimia possa trarre in inganno e far pensare all'attaccante della Juventus, si tratta in questo caso del centrocampista del Porto.