David alla Juve con la Champions ma c’è anche l’Inter! Quel retroscena Weah...

David, club europei in fila

Eh, il progetto è quello. E sembrano tutti in fila. A partire dai grandi club inglesi, pronti a convincerlo a suon di milioni, passando per il PSG e il Barcellona, fino a Inter e Juventus. A proposito di quest’ultima: ha staccato un biglietto per assistere a ciò che accadrà, da spettatrice interessata. Sa benissimo, la Juve, come il fatto che sia un parametro zero conti relativamente. Le commissioni per l’acquisto a titolo definitivo potrebbero raggiungere cifre record e il fatto che lo stesso canadese - da febbraio libero già di firmare per qualsiasi società voglia - non abbia ancora sciolto le riserve non fa altro che aumentare il desiderio altrui, dunque il prezzo. Ergo: si procede con cautela, e si andrà avanti nel mentre con le operazioni più importanti. In primis, le potenziali cessioni in estate, con il nome di Vlahovic in cima alla lista. Quindi con l’eventuale sostituto, e stavolta in pole c’è l’affare Kolo Muani, i discorsi col Paris, la possibilità di estendere il prestito per poi virare sull’acquisto.