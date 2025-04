Ancelotti, è finita: finale di coppa poi addio Real. E il nome che gira del sostituto è clamoroso!

MADRID (Spagna) - L'eliminazione dalla Champions League per mano dell' Arsenal ha sancito la fine di uno straordinario ciclo : salvo clamorose novità dell'ultimo minuto, infatti, al termine della stagione - che può ancora regalare due titoli, la Liga e la Coppa del Re - Carlo Ancelotti saluterà per la seconda volta i Blancos . Nel suo futuro, poi, potrebbe esserci - con un anno di ritardo - il ruolo di commissario tecnico della nazionale brasiliana. Per quanto riguarda la sua sostituzione nella capitale spagnola, il presidente merengue Florentino Perez avrebbe un'idea a dir poco clamorosa...

Il Real Madrid punta Klopp

Stando a quanto scritto da UOL Esporte e poi ripreso da diversi media spagnoli, alcuni molto vicini ai fatti di casa Real Madrid, Florentino Perez avrebbe messo nel mirino Jurgen Klopp. Il pluridecorato allenatore tedesco ex Borussia Dortmund e Liverpool, dal canto suo, da un anno e mezzo riveste la carica di dirigente per il gruppo Red Bull e sarebbe particolarmente tentato dal ritorno in panchina, specie in un ambizioso progetto come quello dei Blancos. Fonti vicine a Klopp, peraltro, avrebbe affermato che "sarebbe disposto a trattare soltanto con il Real Madrid e la nazionale brasiliana", dove, ironia del destino, appare invece destinato Carlo Ancelotti.