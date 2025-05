Gutierrez-Juventus, dalla Spagna: "35 milioni al Girona"

Nuove indiscrezioni scaldano il mercato della Juve . Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, sarebbero sempre maggiori le probabilità che Miguel Gutierrez indossi la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione. L’esterno sinistro in forza al Girona potrebbe essere il primo colpo ufficiale, considerato che la trattativa sembrerebbe prossima a concludersi a fronte dell'accordo da 35 milioni raggiunto con il club. Sul giocatore classe 2001 vale inoltre il diritto di recompra del Real Madrid , che non avrebbe però intenzione di esercitarlo.

Il possibile acquisto dello spagnolo, tra le altre cose, sembrerebbe un indizio chiaro su quello che potrebbe essere il futuro di Cambiaso lontano da Torino (su di lui l'interesse del Manchester City non è affatto svanito). Capitolo esterni in casa Juventus: Guardiola ha messo gli occhi anche su Savona dopo averlo visto in azione proprio nel successo della Vecchia Signora sul City in Champions. Il club bianconero lo valuta 20 milioni e in ogni caso servirà una super proposta per portarlo via dalla Continassa.