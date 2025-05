Osimhen, è addio Europa? "Accordo in Arabia, gli unici a soddisfarlo"

Tornano le sirene arabe a creare scompiglio nella Serie A. Non si è ancora aperto ufficialmente il calciomercato, ma le trattative sono già caldissime. Secondo le ultime indiscrezioni, i massimi dirigenti dell'Al Hilal hanno messo gli occhi sul campionato italiano e in particolare sull'Inter: Simone Inzaghi e Nicolò Barella sono i due nomi in cima alla lista della spesa del club che milita nella Saudi Pro League. Ma non solo, ci sarebbe anche un ex Napoli già pronto a firmare...