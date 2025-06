Cristiano Ronaldo e Neymar insieme? Il sogno Fluminense

I problemi fisici complicano la pista Neymar

In regime di svincolo dall'Al Nassr, Ronaldo non è l'unico sogno per la Fluminense. Bittencourt ha infatti rivelato che sarebbe interessato anche a Neymar, il quale l'inverno scorso ha fatto ritorno al Santos, club in cui è cresciuto e che lasciò quando aveva 21 anni per trasferirsi al Barcellona. Il presidente del Fluminense ha spiegato che "si sarebbe trattato di un presitito, lui è ancora legato al Santos e potrebbe rinnovare. Renato Gaùcho era d'accordo, ma il giocatore ci aveva detto di parlare con suo padre. Poi però è stato Neymar stesso che, molto educatamente, ci ha spiegato che preferisce impiegare quel mese per rimettersi dagli ultimi problemi fisici che ha avuto, e recuperare la piena forma". Ora però Bittencourt, capace a suo tempo di riportare in Brasile, nella loro squadra del cuore, gente come Marcelo e Thiago Silva, non molla e spera ancora di convincere almeno uno tra O Ney e CR7, magari con l'aiuto del presidente della Fifa Gianni Infantino.