Cristiano Ronaldo rivede la Juve: al Mondiale da protagonista, la mossa Fifa

Torino - Gli arrivano inviti da tutte le parti. L’ultimo, solo in ordine cronologico, è partito persino da Giannis Antetokounmpo, superstar NBA: "Vieni a giocare in Grecia. Olympiacos, Panathinaikos, AEK o PAOK: non sono schizzinoso, fai come vuoi". Ora: Cristiano Ronaldo sarà pure un nome enorme nella storia del calcio globale, ma l’addio annunciato all’Al Nassr - galeotto un post social di ringraziamenti, come fu per la Juventus - e la conseguente apertura del mercato attorno a lui e al suo brand, non hanno avuto evidentemente i frutti sperati. Almeno per il momento. CR7, stuzzicato anche da alcune dichiarazioni del presidente FIFA Infantino ("Cristiano potrebbe scendere in campo negli States quest’estate"), ha messo nel mirino le società partecipanti al Mondiale per Club. E tra le formazioni con più possibilità di ingaggiarlo c’è il Wydad Casablanca.