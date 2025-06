"Inter, vinciamo il Mondiale per Club": Luis Henrique ufficiale, si presenta così

​Novità importanti in casa Inter dopo la vicenda allenatore. Il club nerazzurro ha infatti ufficializzato il secondo colpo del suo calciomercato dopo l'arrivo di Sucic , ovvero quello di Luis Henrique . L'esterno brasiliano è stato acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia e sarà a disposizione già per il Mondiale per Club .

Luis Henrique all'Inter, le prime parole

"Innanzitutto grazie, sono molto grato e motivato di arrivare in un club così grande. Penso che questo rappresenti un grandissimo salto nella mia carriera. Sono davvero felice e non vedo l'ora di iniziare a giocare, di conoscere tutti quanti e di vivere ogni giorno questo grandissimo club". L'ufficialità è stata anche l'occasione, per Luis Henrique, per parlare per la prima volta al mondo interista. Il calciatore ha già le idee chiarissime, ma cosa gli ha permesso di fare quell'importante salto di qualità che gli ha fatto guadagnare l'interesse dei grandi club? "Penso che tutto sia cambiato grazie alla mia mentalità, che è stata molto importante in una serie di situazioni, ad esempio quando sono rientrato in Brasile. Per poi tornare in Francia, riprendere a giocare e a rendere felici i tifosi del Velodrome. Credo che questo sia stato molto importante e ora ne sto raccogliendo i frutti, con il mio arrivo in un club di questo livello".

All'Inter ci sono stati molti brasiliani: "Ci sono stati molti giocatori che hanno giocato qui e che sono di origine brasiliana. Anche io voglio fare la mia storia come l'hanno fatta loro. Penso che sarà un'avventura molto importante e penso che sarò molto felice". Quali le migliori caratteristiche di Henrique? "Penso che la rapidità, la tecnica e il dribbling siano le mie principali qualità". E sulla Serie A: "Conosco molto bene questo campionato, fin da piccolo. Non vedo l'ora di giocarci, penso che questo campionato e questo club mi aiuteranno a crescere". Infine sul Mondiale per Club, competizione che vedrà l'Inter tra le formazioni partecipanti: "Spero che potremo arrivare il più lontano possibile e che riusciremo a vincere questa competizione, che inizierà a breve e che sarà importante. Queste sono le mie aspettative".