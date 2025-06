Como, 100 milioni per l’Europa! Serie A: tutte le trattative di calciomercato

Fiorentina, idea Dzeko?

Pescherà tra gli svincolati pure il Verona, che è in chiusura per Pedro Alvaro (era all’Estoril) come erede di Coppola (ceduto al Brighton per 10 milioni più 2 di bonus); mentre in avanti i gialloblù seguono Arezo (Gremio). A proposito di attaccanti: tira aria d’addio tra l’Udinese e Alexis Sanchez, che pensa di andarsene visto lo scarso minutaggio avuto nell’ultima stagione a causa del poco feeling col tecnico Runjaic. Paixao (Feyenoord) è nel mirino dell’Atalanta, che blinda Pasalic col rinnovo fino al 2028. Il Pisa pesca in casa Frosinone: presi il centrale Lusuardi e il fantasista Vural per un pacchetto complessivo di 5 milioni. Difficile invece per la neopromossa nerazzurra arrivare in attacco a Simeone (Napoli): l’ingaggio del Cholito appare proibitivo per la società pisana. Restando in Toscana, la Fiorentina conta in settimana di chiudere per Dzeko: pronto un biennale da 2 milioni a stagione più bonus. Infine il Cagliari è vicino a chiudere con Guido Angelozzi (Frosinone) per il ruolo di direttore sportivo: la prima mossa sarà il riscatto di Adopo dall’Atalanta per 4 milioni.