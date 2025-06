Pogba, la luce in fondo al tunnel: dopo la Juve c'è il Monaco, è ufficiale

È ufficiale, Paul Pogba torna a giocare . Il centrocampista riparte dalla Francia, ed in particolare dal Monaco : il club, attraverso i propri canali social, ha ufficializzato l'arrivo del classe 1993 ex Juve: "L'AS Monaco è lieta di annunciare l'arrivo di Paul Pogba. Il centrocampista ha firmato per 2 stagioni e si è legato al club fino al 30 giugno 2027".

Pogba torna a giocare: ufficiale al Monaco

Due anni di contratto dunque per Pogba, che non gioca una gara ufficiale dal 3 settembre 2023, dal match tra Empoli e Juventus. Poi la squalifica per doping, il calvario e il seguente addio dai bianconeri (per cui, nei giorni scorsi, non ha speso parole dolcissime). A marzo è arrivata la fine della sospensione (ridotta da 4 anni a 18 mesi), col francese che non si è però accasato a nessuna squadra. Ora Pogba è pronto a tornare in campo, lo farà il Ligue 1 dove non ha mai giocato in carriera.

Cresciuto nel settore giovanile dello United, infatti, ha indossato solo le maglie dei Red Devils e della Juve, alternandole e vivendo due esperienze in entrambe le società. Adesso un nuovo club, una nuova avventura che sa di "rinascita", come affermato dallo stesso Pogba nel video di presentazione. Una clip in cui il francese, evidentemente entusiasta, afferma di sentirsi come "un bambino eccitato per il primo giorno di scuola". Pogba è tornato.