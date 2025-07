Mercato Serie A: il Napoli punta Kean, Gasperini vuole Lucumì a Roma

Tra i due litiganti (a volte) il terzo gode. Spunta il nome di Moise Kean nella corsa del Napoli a un nuovo attaccante. In mezzo alle candidature ormai storiche di Nunez (Liverpool) e Lucca (Udinese) ecco farsi largo il goleador della Fiorentina , che da ieri può liberarsi dietro il pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni (valida fino al 15 luglio). Il classe 2000, infatti, non sembra troppo convinto di trasferirsi in Arabia, nonostante la super offerte dell’ Al-Qadsiah che gli ha proposto un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione. Ecco perché Commisso alla fine spera di trattenerlo in viola, a meno che il Napoli non passi dai sondaggi di inizio settimana a un assalto vero e proprio. Questione di ore invece per vedere Lang da Conte : affare da 28 milioni più bonus ; mentre per Ndoye e Beukema previsti a breve nuovo contatti col Bologna . I campioni d’Italia restano poi in pressing pure per Sanchez (Siviglia) e hanno ceduto Marin in prestito con diritto di riscatto ( 15 milioni ) al Villarreal .

Le altre trattative

Il colpo del giorno lo piazza l’Atalanta, che prende Ahanor dal Genoa per 15 milioni più 5 di bonus: contratto fino al 2028 con opzione per il 2030. Prenderà il posto di Ruggeri volato all’Atletico Madrid per 18 milioni più 2 di bonus. Nel frattempo i bergamaschi hanno definito pure il rinnovo di Pasalic fino al 2028. Non pescherà rinforzi dalla sua ex squadra Gasperini, che per la Roma vuole Lucumì (Bologna) e O’Riley (Brighton). Ieri la firma di Jesus Rodriguez (Betis Siviglia) col Como, che l’ha prelevato per 26 milioni (bonus inclusi). Sul Lago in arrivo l’ex ds del Milan D’Ottavio che avrà un ruolo all’interno del Settore Giovanile e dell’area scouting. Ufficiale Viti dal Nizza alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Una mossa che libererà ora Moreno e Valentini verso altri lidi. Quest’ultimo è a un passo dal ritorno al Verona. Runjaic rinnova fino al 2027 con l’Udinese, che adesso si appresta a blindare pure Solet fino al 2028 con opzione per il 2029. Il Pisa insiste per Fadera (Como) e Zerbin (Napoli); mentre dal Flamengo può arrivare Lorran in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.