Lazio, Tchaouna ceduto al Burnley: le cifre del trasferimento

Loum Tchaouna saluta la Lazio. A renderlo noto è lo stesso club biancoceleste attraverso un comunicato col qualche specifica che l'attaccante esterno ciadiano naturalizzato francese si trasferisce al Burnley , neopromosso in Premier League, a titolo definitivo. "La società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League", si legge nella nota.

Le cifre del trasferimento

Acquistato l'estate scorsa per 8 milioni dalla Salernitana, Tchaouna ha forse risentito del passaggio in una piazza importante, non riuscendo a replicare i numeri e le prestazioni in granata. Un gol in 24 presenze nello scorso campionato, di cui 6 da titolare, una rete e un assist in 11 partite di Europa League, dove i biancocelesti sono stati eliminati ai quarti dal Bodo Glimt ai calci di rigore, e il classe 2003 ha sbagliato nella serie dal dischetto. L'esperienza di Tchaouna nella Capitale è durata appena un anno, ora è pronto per la nuova esperienza in Premier. Nonostante venga da una stagione non brillante, la sua cessione permette alla Lazio di ottenere una plusvalenza. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e 250 mila euro: quasi il doppio rispetto a quanto era costato 12 mesi fa.