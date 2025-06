Mercato Lazio blindato: la scelta di Sarri e le tre vie d'uscita per Lotito

Casini: "Un terzo dei club in difficoltà"

Sulla vicenda, è intervenuto anche l'ex presidente della Lega serie A Lorenzo Casini: "Un terzo delle squadre della serie A si sono trovate in difficoltà - ha dichiarato ai microfoni Rai - . Sei hanno un blocco del mercato soft, cioè devono vendere per comprare. Una si trova con un blocco hard, quindi non può né vendere né comprare se non sana questa situazione. L'indice di liquidità si misura il 31 marzo e valuta nella prospettiva di un anno il rapporto tra entrate e uscite. Deve essere di 0,8, quindi 80 di entrate e 100 di uscite come massimo tollerato. Sulla Lazio non parlerei di comportamento meno virtuoso, il valore di 0,8 è molto alto e non era mai scattato come controllo. La norma è scritta in modo che non si possa vendere. Ma è emerso che si tratta di una sanzione talmente sproporzionata che, in realtà, potrebbe vendere sino a ripianare per poi acquistare. Questa è la linea interpretativa che si sta imponendo".