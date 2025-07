L'Inter trema, irrompe il City: dramma clausola, può perdere anche Dumfries!

MANCHESTER (Regno Unito) - "Ceduto Kyle Walker al Burnley per sei milioni di euro, il Manchester City sta valutando la disponibilità a trasferirsi in Premier League di Denzel Dumfries ". Dal Regno Unito - e precisamente da Football Transfers - arriva un importante aggiornamento per quanto riguarda il futuro professionale dell'esterno a tutta fascia, di proprietà dell'Inter. Nel contratto del calciatore, infatti, è presente una clausola rescissoria - attiva fino al prossimo 15 luglio - che permette di 'strapparlo' al club nerazzurro in cambio di un assegno da 25 milioni : l'ennesima grana per il presidente Beppe Marotta che, dopo la 'fuga' di Simone Inzaghi, è alle prese con i casi Calhanoglu e Thuram.

Il City 'brucia' il Barcellona

Fino a pochi giorni fa l'olandese - per rendimento, secondo miglior esterno dell'ultima edizione della Champions dopo Hakimi - sembrava destinato al Barcellona, ma da ieri è iniziata a circolare, piuttosto, la notizia sulle attuali, grosse difficoltà blaugrana a concludere operazioni in entrata, come dimostrato anche dalla trattativa naufragata per Nico Williams. La targhetta da soli 25 milioni che 'pende dall'orecchio' di Dumfries, tuttavia, sarebbe ritenuta un'opportunità ghiottissima da Pep Guardiola, considerando un valore di mercato superiore ai 30: paradossalmente, sarebbe una potenziale plusvalenza già il giorno dopo il suo acquisto. Il tecnico spagnolo avrebbe - almeno per il momento - accantonato il 'pallino' Cambiaso, a lungo trattato con la Juventus lo scorso gennaio, pur di concludere in tempi rapidi l'iter burocratico con l'Inter che, è opportuno sottolineare, non può opporsi in alcun modo alla sua cessione. Un'ulteriore conferma sulla fattibilità dell'operazione, ricorda infine il portale britannico, sarebbe il forte legame tra il procuratore del calciatore e i Blue di Manchester.