Triplo colpo Napoli, Lookman in uscita: cosa sta succedendo nel calciomercato di Serie A

Le altre operazioni di mercato

Restando in tema di centrocampisti, accelerazione del Cagliari per Michael Folorunsho (Fiorentina). In attacco, invece, i sardi puntano sullo svincolato Borrelli (pronto un quadriennale) e duellano con la Fiorentina per Sebastiano Esposito (Inter). Ritorno di fiamma dell’Atalanta per Becao (Fenerbahce): intanto la Dea fa muro col Newcastle per Scalvini; mentre su Lookman si regista il forte interesse dell’Atletico Madrid. Dovesse partire, i nerazzurri punterebbero su uno tra Daghim (Salisburgo) e Paixao (Feyenoord). Previsti in settimana contatti diretti tra la Fiorentina e gli agenti di Rolando Mandragora per discutere il possibile rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029; mentre per il prolungamento di Dodò c’è ancora distanza tra le parti. Potrebbe fare shopping in casa Napoli la Cremonese: chiesti ai Campioni d’Italia Mazzocchi (pupillo di Nicola dai tempi della Salernitana) e Ambrosino. Mota (Monza) e Liberali (Milan) piacciono al Parma. Il Verona si avvicina intanto al ritorno di Valentini (Fiorentina) e ingaggia Giovane (ex Corinthians), che firmerà un triennale. Sebulonsen (Brondby) e Adli (Milan) nel mirino del Sassuolo, che a breve chiuderà il rinnovo di Berardi fino al 2028. L’ultima idea del Como per la difesa è Ramon (classe 2005) del Real Madrid; mentre entro stasera è atteso il via libera del Galatasaray alla risoluzione del prestito di Morata (Milan), che è pronto a volare alla corte di Fabregas. Wesley (Flamengo) a un passo dalla Roma. Oggi visite mediche di Camarda (Milan) col Lecce. Zerbin (Napoli) verso Pisa. Infine Piotrowski (Ludogorets) piace all’Udinese, che è pronta a separarsi dall’esperto attaccante cileno Alexis Sanchez.