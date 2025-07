Osimhen e David fanno tutta la Juve: il gap si colma così. E se resta Kolo...

È una missione ambiziosa, ma proprio per questo c’è tanta voglia di portarla a compimento. Cento gol: eccolo, il piano della Juventus 2025-2026. Che non vuol dire soltanto provare a segnarne uno in più rispetto all’avversario, ma far fruttare al massimo il potenziale offensivo della squadra. Chiaro, molto passerà dal mercato. E dalla “sostituzione” di chi c’è ora. Se si vanno infatti a vedere i numeri della stagione appena conclusa, il totale dei gol siglati dai sette interpreti arriva massimo a quota 62. E si compone così: 5 gettoni firmati Koopmeiners, 12 ciascuno per Yildiz e Kolo Muani, i 7 di Conceiçao e i 4 di Mbangula. Oltre a questi, solo 5 da Nico Gonzalez e la chiosa con il capocannoniere, il discusso Dusan Vlahovic, che ha comunque raggiunto i 17. Aggiungerne una quarantina non sarà dunque operazione semplice, e nemmeno gratuita. Però in generale l’ambizione è quella di operare nel reparto avanzato per sprigionare la forza di una squadra che mai come nella scorsa annata ha dato l’impressione di essere inespressa.