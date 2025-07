"C'entra Vlahovic": i tifosi Juve e il mistero della maglia David. E lui carica: "Lo sogno"

Non è arrivato da molte ore, ma David ha già scaldato i cuori dei tifosi della Juventus , che sperano di trovare un bomber capace di integrarsi bene con la squadra. Dopo l'annata flop di Vlahovic , i bianconeri hanno bisogno di non sbagliare la punta per cercare di colmare il gap con le migliori. La dirigenza della Vecchia Signora ha colto l'attimo ed è riuscita a strappare il canadese alla concorrenza, pagando 12,5 milioni di commissioni per gli agenti, suddivise in tre esercizi. Un colpo che non mette pressione a differenza dei tanti della scorsa stagione a suon di milioni. E l'ex Lille ha risposto alle prime domande sui social per presentarsi al mondo Juve. E c'è anche un altro mistero che aleggia.

David e le prime risposte al mondo Juve

Dal suo arrivo a Torino fino alla firma sul contratto, David non ha regalato molti sorrisi alla telecamera, fino a un selfie pubblicato sui social del club. La sua prima giornata in bianconero si è conclusa in tarda serata, quando ha incontrato il nuovo direttore generale Comolli e ha messo nero su bianco per la sua nuova avventura con Madama. In molti ancora non lo conoscono e allora ha risposto a una serie di domande a raffica. "Soprannome? Iceman", questa ormai non era più una novità, lo sanno tutti e il club ci sta giocando molto anche sui social. Oltre a una serie di risposte che si possono facilmente trovare anche su Wikipedia, come data e luogo di nascita o posizione in campo, poi l'attaccante ha rivelato anche qualche altra curiosità.

"Una parola per descriverti? Calma. Colore preferito? Rosso. Gol all'ultimo minuto o tripletta? Tripletta". E proprio riguardo questa ultima scelta, i tifosi sperano di vedere più gol possibili. Infine ha svelato il suo piatto preferito: "Haitian dish". "L'avversario più duro affrontato? Kimpembè" - ha detto David a sorpresa. Poi le ultime domande: "Artista favorito? Daju. La prima cosa che fai dopo una partita? Vado a casa. Social media preferito? Instagram. Una parola italiana che conosci? Grazie. Film preferito? Il Signore degli Anelli. Idolo sportivo? Ronaldinho e Kevin Durant. Sport preferito oltre il calcio? Basket. Il tuo sogno con la Juve? Vincere qualche trofeo". I contenuti su di lui non sono però finiti, con la Juve che ha continuato a giocare sul suo soprannome, regalandogli una maglia ghiacciata. E a proposito di maglia, in molti si sono chiesti: "Perché ancora non è stato rivelato il numero?".