Calciomercato Juve: assist Sancho, accordo a un passo! E Nico può fare spazio

Meno complicato, invece, il fronte che vede al tavolo delle trattative la Juventus e il Manchester United : la cifra per l’acquisizione del cartellino balla tra i 25 e i 30 milioni, le parti sono vicine, il dialogo semmai prosegue per definire nel dettaglio le modalità dell’operazione che potrebbe portare presto Sancho alla Juventus. Magari proprio in tempo per il ritiro, in programma per il 24 luglio alla Continassa. Se lo augura anche Tudor , naturalmente, che accoglierebbe di buon grado l’esterno in gruppo: la cifra tecnica è indiscutibile, i 5 gol e i 10 assist messi a referto nell’ultima stagione, trascorsa positivamente in prestito al Chelsea, garantiscono sulla condizione del ragazzo.

E Conceicao? Discussioni in corso

E Conceiçao, allora? I contatti tra i bianconeri e il Porto, anche in questo caso, sono pressoché quotidiani. E hanno portato, negli ultimi giorni, a un riavvicinamento tra le parti. La base di partenza è dettata dai 30 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto: i Dragoes vorrebbero tutto e subito, Comolli lavora a un piccolo sconto e, soprattutto, a un dilazionamento del pagamento. Discussioni in corso, con il Porto che ha ammorbidito le sue posizioni, in parallelo ai colloqui portati avanti per Sancho. I due profili, per quanto abbiano un costo simile, non sono in realtà alternativi. Ma per vedere entrambi con la maglia bianconera nella prossima stagione serve al contempo un’uscita di peso. Come per esempio quella di Nico Gonzalez, la cui prima annata a Torino ha destato qualche perplessità tanto per il suo apporto sotto porta (appena 5 centri, contro i 16 messi a segno nell’ultima stagione con la maglia della Fiorentina) quanto per integrità fisica (ben 13 le partite saltate per problemi fisici). Il triangolo in salsa bianconera, insomma, è servito. Nell’ormai consolidato 3-4-2-1 di Tudor difficilmente potrà esserci spazio per tutti e tre: i destini dell’inglese, del portoghese e dell’argentino rischiano concretamente di essere concatenati l’uno all’altro.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE