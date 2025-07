Conceicao, giorni decisivi: come prosegue la trattativa tra Juventus e Porto

Sono giorni decisivi per il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus . L'esterno classe 2002 è infatti stato protagonista di una buona prima stagione in Serie A , dopo essere arrivato dal Porto in prestito oneroso. Il club bianconero deve quindi decidere se confermarlo, pagando la clausola rescissoria. Proprio su questo è arrivata un'importante novità sulla posizione dei portoghesi nelle ultime ore.

Juve-Porto, la trattativa per Conceicao

La clausola rescissoria di Francisco Conceicao è fissata a 30 milioni di euro ed è valida fino al prossimo 15 luglio. Da quella data il valore aumenterà notevolmente fino a 45 milioni. Per questo la Juventus starebbe cercando di chiudere il discorso con il Porto per la permanenza dell'esterno prima di quella scadenza, facendo però valere i 10 milioni di euro nelle casse dei Dragoes già versati per il prestito oneroso.

Una possibilità a cui i portoghesi hanno parzialmente aperto nelle ultime ore, scontando il prezzo per il riscatto intorno ai 27-28 milioni di euro. Il tutto a condizione che il trasferimento sia a titolo definitivo, escludendo quindi l'ipotesi di un nuovo prestito, anche con obbligo di riscatto. Da parte Juve si vorrebbe invece un dilazionare del pagamento, non in un'unica tranche come obbligherebbe la clausola.